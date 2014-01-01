Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ганзюк Светлана Анатольевна
6.6
2
Ганзюк Светлана Анатольевна
Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", 1990-1994 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Белоконь
Елена Владимировна
Педиатр
6.3
3
Записаться
Илюшина
Анна Николаевна
Педиатр
7.2
4
Записаться
Чернова
Лариса Алексеевна
Педиатр
6.1
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...