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Рощина Алла Васильевна
6.0
0
Рощина Алла Васильевна
Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1979 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", 1979-1980 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
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