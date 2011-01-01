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Тоцкая Людмила Николаевна
6.0
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Тоцкая Людмила Николаевна
Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1977 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", 1977-1978 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
0 отзывов
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