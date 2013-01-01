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Сафонов Александр Дмитриевич
6.0
0
Сафонов Александр Дмитриевич
Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Иркутский государственный медицинский институт, 1980 г. окончания
Диплом ПП по специальности "Стоматология детская", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология детская", ТГМУ, 2013 г.
Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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