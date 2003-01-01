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Коломиец Елена Александровна
6.6
1
Коломиец Елена Александровна
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
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