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  3. Корж Дарья Дмитриевна
Корж Дарья Дмитриевна
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Корж Дарья Дмитриевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Стом Лайн-М
ул. Стрельникова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
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