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  3. Король Ирина Валерьевна
Король Ирина Валерьевна
6.3
1

Король Ирина Валерьевна

Главный врач
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Аквамарин Дент
ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Главный врач
По запросу
1 отзыв

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