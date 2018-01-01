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Аквамарин Дент
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Информация
Лечение и хирургия, все виды протезирования, дентальная имплантология, профилактическая гигиена.
Первичный осмотр (консультация) - 200 руб.
Широкий спектр услуг, состоящий из комплексного лечения зубов, десен и ухода за полостью рта.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Филиал находится в ТЦ "Восток-City".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
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Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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