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Кортун (Шатц) Анастасия Витальевна
6.0
0
Кортун (Шатц) Анастасия Витальевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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