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Козлова Жанна Викторовна
6.6
14
Козлова Жанна Викторовна
Гинеколог
Стаж не указан
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника на Комарова
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
14 отзывов
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