Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кровяков Игорь Юрьевич
5.7
2
Кровяков Игорь Юрьевич
Стоматолог-ортопед
Стаж 21 год
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский университет, 1988 г. окончания
Интернатура, Стоматология терапевтическая, 1989 г.
Интернатура, Стоматология ортопедическая, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Никодент
Доступна онлайн запись
ул. Пушкинская, 109
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Династия
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Иртышская, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дында
Константин Викторович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
7.8
1
Записаться
Русакова
Елена Юрьевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-ортодонт
,
Стоматолог-хирург
,
Главный врач
6.7
2
Записаться
Закревский
Михаил Григорьевич
Стоматолог-ортопед
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...