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  3. Кровяков Игорь Юрьевич
Кровяков Игорь Юрьевич
5.7
2

Кровяков Игорь Юрьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский университет, 1988 г. окончания
  • Интернатура, Стоматология терапевтическая, 1989 г.
  • Интернатура, Стоматология ортопедическая, 1995 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Никодент
Доступна онлайн запись
ул. Пушкинская, 109
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Династия
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Иртышская, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

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