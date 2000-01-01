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Никодент
6.9
Рейтинг

Никодент

В клинике 12 врачей
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Адреса
ул. Пушкинская, 109
4-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 1 минуту
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Информация

Имплантация искусственных корней зубов с последующим протезированием. Полный спектр стоматологических услуг. Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортодонтия, ортопедия, гигиена.

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Врачи работающие в клинике
Голодных Константин Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голодных Константин Николаевич

Стоматолог-имплантолог
Стаж 31 год
Стоматолог-имплантолог
Стаж 31 год
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Султанов Антон Акрамджанович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Султанов Антон Акрамджанович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Опрышко Яна Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Опрышко Яна Александровна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Югай Юрий Вячеславович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Югай Юрий Вячеславович

Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
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Берник Елена Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Берник Елена Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
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Казнадзей Антон Олегович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Казнадзей Антон Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
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Рязанцева Оксана Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рязанцева Оксана Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
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Фатьянова Виктория Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Фатьянова Виктория Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Султанова Лариса Григорьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Султанова Лариса Григорьевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 20 лет
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 20 лет
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Бабич Елена Алексеевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бабич Елена Алексеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Полежаев Николай Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полежаев Николай Владимирович

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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Кровяков Игорь Юрьевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кровяков Игорь Юрьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 21 год
Стоматолог-ортопед
Стаж 21 год
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