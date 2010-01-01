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Югай Юрий Вячеславович
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Югай Юрий Вячеславович

Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2007 г. окончания
  • Клиническая ординатура по челюстно-лицевой хирургия, 2010 г.
  • Клиническая ординатура по стоматологии хирургической, 2013 г.
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Курсы повышения квалификации
  • курс повышения квалификации по программе ОУ « челюсто-лицевая хирургия» в ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач в области челюстно-лицевой хирургии, хирургической стоматологии, имплантологии, с 2010 г.
  • 10. С 2017 года работает в клинике «УЛЬТРАДЕНТ» во Владивостоке
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Адреса и стоимость приёма
Никодент
Доступна онлайн запись
ул. Пушкинская, 109
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Ультрадент
ул. Борисенко, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
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