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Ультрадент
В клинике 11 врачей
Адреса
Поликлиника
ул. Толстого, 41В
- +7 (423) 220 97 98
- +7 (423) 260 03 33, регистратура
- +7 (423) 260 88 60
Стоматология
ул. Борисенко, 4
- +7 (423) 263 60 68
- +7 (423) 263 84 85, регистратура
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Информация
Многопрофильный медицинский центр.
Полностью оснащенный физиокабинет, УЗИ-диагностика, медицинские комиссии на право ношения оружия и на вождение. Озонотерапия.
Все виды стоматологических услуг.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Стаж 38 лет
Стаж 38 лет
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Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 33 года
Стаж 33 года
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Стаж 2 года
Стаж 2 года
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей