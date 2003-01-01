Ультрадент

Полностью оснащенный физиокабинет, УЗИ-диагностика, медицинские комиссии на право ношения оружия и на вождение. Озонотерапия.

Все виды стоматологических услуг.

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