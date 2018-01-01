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Япарова Ольга Петровна
6.0
0
Япарова Ольга Петровна
Зубной врач
Стаж 33 года
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Информация о враче
Образование
7. В 1986 окончила Владивостокское базовое медицинское училище, присвоена квалификация «Зубной врач»
Курсы повышения квалификации
«Стоматологическая помощь населению» в марте 2018 года в Тихоокеанском государственном медицинском университете
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Ультрадент
ул. Борисенко, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
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