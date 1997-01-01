Кудрявых Андрей Владимирович
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Цель как специалиста: Восстановительное лечение и реабилитация, восстановление двигательного стереотипа с учетом реабилитационного потенциала
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
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