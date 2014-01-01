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  3. Куренкова Наталья Владимировна
Куренкова Наталья Владимировна
6.0
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Куренкова Наталья Владимировна

Терапевт
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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