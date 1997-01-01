Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кузнецова Валентина Дмитриевна
6.0
0
Кузнецова Валентина Дмитриевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", 1997 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Русакова
Елена Юрьевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-ортодонт
,
Стоматолог-хирург
,
Главный врач
6.7
2
Записаться
Росляков
Максим Викторович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
10
25
Записаться
Мамаев
Максим Викторович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...