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  3. Кузнецова Валентина Дмитриевна
Кузнецова Валентина Дмитриевна
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Кузнецова Валентина Дмитриевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", 1997 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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