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Лапшина Оксана Викторовна
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0
Лапшина Оксана Викторовна
Окулист (офтальмолог)
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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