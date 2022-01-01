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Лаврова Полина Алексеевна
7.2
4
Лаврова Полина Алексеевна
Педиатр
Стаж 1 год
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, педиатрия, 2022 год
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
пр-т Красного Знамени, 71А
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва
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