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  3. Лаврова Полина Алексеевна
Лаврова Полина Алексеевна
7.2
4

Лаврова Полина Алексеевна

Педиатр
Стаж 1 год
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, педиатрия, 2022 год
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
пр-т Красного Знамени, 71А
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва

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