  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лембиков Владислав Олегович
Лембиков Владислав Олегович
6.3
1

Лембиков Владислав Олегович

Лор (оториноларинголог), Терапевт
Стаж 3 года
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, лечебное дело, 2017 г.
  • Ординатура по оториноларингологии, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Опыт работы
  • ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2 — поликлиника» 2017 - 2019 гг. - терапевт
  • ООО «Детская клиника Алёнка» - с 2018 г. по настоящее время - врач оториноларинголог
  • ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» с 2019 г. по настоящее время - врач оториноларинголог
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Алёнка
Владивосток, ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1650 р
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи