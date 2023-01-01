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Лейзер Ирина Геннадьевна
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Лейзер Ирина Геннадьевна
Массажист
Стаж 30 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище. Акушерское дело, 1994 г.
Медицинский массаж. Учебный центр "Восточно-Сибирское Экспертно-Консалтинговое Агентство",2023 г.
Восточный массаж и оздоровительные практики. Московский институт дополнительного образования, 2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
1650 р
Первичный приём детей
Массажист
1650 р
0 отзывов
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