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Любарская Ольга Антоновна
6.3
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Любарская Ольга Антоновна

Ревматолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член правления Всероссийского общества ревматологов, с 1995 г.
  • Симпозиум по ревматологии в Праге, Чехия, 1998 г.
  • Посещение конференций в Иркутске, Новосибирске, Туле, Костроме, Архангельске, Владивостоке
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Опыт работы
  • Врач СМП, 1976-1979 гг.
  • Ревматолог, Городская Клиническая Больница №2, с 1979 г. по настоящее время
  • Ревматолог, МЦ Санас
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Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
1 отзыв

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