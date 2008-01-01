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  3. Макарова Ольга Юрьевна
Макарова Ольга Юрьевна
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Макарова Ольга Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • 2008г. - ВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медис
ул. Днепровская, 36
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

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