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Медис
В клинике 3 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Услуги по терапевтической и ортопедической стоматологии. Пародонтология. Приём ведут доктора с большим опытом работы.
Первичный приём - 300 рублей.
ООО "Медис".
Лицензия ЛО-25-01-003916.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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