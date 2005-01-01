Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Максименко Екатерина Викторовна
6.0
2
Максименко Екатерина Викторовна
Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Торговицкая
Ирина Петровна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
8.0
1
Записаться
Грудцина
Ирина Викторовна
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Висягина
Маргарита Алексеевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...