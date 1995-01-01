Мамбеталиев Бакытбек Жээнбаевич

Уретроцистоскопия с биопсией образований предстательной железы, мочевого пузыря, почек.

Уретроцистоскопия с электрокоагуляцией кровоточащих сосудов, папиллом мочевого пузыря, трансректальные биопсии и др.

Лечение урологической патологии