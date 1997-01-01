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Маменко Владимир Юрьевич
6.0
0
Маменко Владимир Юрьевич
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Оториноларингология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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