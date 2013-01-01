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Машенцева Ольга Андреевна
6.3
1
Машенцева Ольга Андреевна
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Аллергология и иммунология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
1 отзыв
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