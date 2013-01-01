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Минаева Татьяна Васильевна
6.1
2
Минаева Татьяна Васильевна
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Гастроэнтерология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
2 отзыва
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