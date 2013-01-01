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  3. Минаева Татьяна Васильевна
Минаева Татьяна Васильевна
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Минаева Татьяна Васильевна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Гастроэнтерология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
2 отзыва

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