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  3. Молчанкина Марина Витальевна
Молчанкина Марина Витальевна
6.7
3

Молчанкина Марина Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность «Лечебное дело», 1980 г. окончания
  • Интернатура и ординатура по акушерству и гинекологии.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва

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