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Молчанова Любовь Николаевна
6.0
0
Молчанова Любовь Николаевна
Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Интернатура по специальности "Урология", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Урология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
0 отзывов
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