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Образцов Юрий Глебович
6.3
1

Образцов Юрий Глебович

Инфекционист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
1 отзыв

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