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  3. Владивостокская поликлиника №3
Владивостокская поликлиника №3
6.0
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №3

Государственная
В клинике 60 врачей
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Адреса
ул. Луговая, 55
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Бухгалтерия, кадры
ул. Светланская, 108А
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Корябкин Дмитрий Викторович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Корябкин Дмитрий Викторович

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
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Штеба Елена Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Штеба Елена Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Загвозкина Валентина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Загвозкина Валентина Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Виноселова Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Виноселова Елена Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Садовская Людмила Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Садовская Людмила Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Белов Кирилл Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Белов Кирилл Николаевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет
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Наледина Анна Станиславовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Наледина Анна Станиславовна

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
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Левада Татьяна Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Левада Татьяна Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Попова Людмила Павловна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Попова Людмила Павловна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Рутович Варвара Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рутович Варвара Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Шишкин Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шишкин Сергей Владимирович

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Артеменко Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артеменко Елена Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Бердзенова Анаида Гарсивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бердзенова Анаида Гарсивановна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Волошина Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волошина Наталья Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Ашетов Сергей Кубашевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ашетов Сергей Кубашевич

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
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Усманова Элина Рафаэловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Усманова Элина Рафаэловна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Дубинина Татьяна Эдвардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дубинина Татьяна Эдвардовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Андреева Екатерина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреева Екатерина Юрьевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Домбаева Норжима Баировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Домбаева Норжима Баировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Лагунова Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лагунова Марина Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Прилепко Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прилепко Татьяна Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Чамарина Лидия Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чамарина Лидия Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Кущенко Ирина Филипповна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кущенко Ирина Филипповна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Краева Валерия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Краева Валерия Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Доступен вызов на дом
Анцупов Сергей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анцупов Сергей Николаевич

Уролог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Ким Кира Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Кира Александровна

Хирург
Стаж 11 лет
Хирург
Стаж 11 лет
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Туров Николай Викторович
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Туров Николай Викторович

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Шепотайлова Валерия Дмитриевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шепотайлова Валерия Дмитриевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Ким Елена Есоновна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ким Елена Есоновна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
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Голенкова Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голенкова Юлия Владимировна

Кардиолог
Стаж 12 лет
Кардиолог
Стаж 12 лет
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Смирнова Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Татьяна Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Карлюк Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карлюк Ольга Ивановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Бегун Лилия Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бегун Лилия Алексеевна

Инфекционист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Надточий Елена Леонидовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Надточий Елена Леонидовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет
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Качанова Татьяна Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Качанова Татьяна Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Лазарева Н. В.
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лазарева Н. В.

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Образцов Юрий Глебович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Образцов Юрий Глебович

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
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Кабалык Максим Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кабалык Максим Александрович

Гастроэнтеролог, Ревматолог, Терапевт, Гериатр
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Ревматолог, Терапевт, Гериатр
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
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Доступен вызов на дом
Полковникова Алина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полковникова Алина Сергеевна

Онколог-маммолог
Стаж 5 лет
Онколог-маммолог
Стаж 5 лет
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Земайло Марина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Земайло Марина Андреевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Миргородская Надежда Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миргородская Надежда Васильевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
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Савина Валерия Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савина Валерия Юрьевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
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Яршова Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яршова Людмила Николаевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
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Константинова В. Л.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Константинова В. Л.

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Кротенок Е. А.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кротенок Е. А.

Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
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Александрович Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Александрович Елена Петровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 15 лет
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 15 лет
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Горбачева Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горбачева Анна Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Медведева Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Медведева Наталья Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Павленко Л. Г.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павленко Л. Г.

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Пивоварова М. М.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пивоварова М. М.

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Рассохина Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рассохина Наталья Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Шиш В. М.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шиш В. М.

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Аникина В. А.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аникина В. А.

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Подоба Т. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Подоба Т. В.

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Музалевская О. И.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Музалевская О. И.

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Кисель Лариса Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кисель Лариса Ивановна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
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Бондарчук Лидия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондарчук Лидия Борисовна

Рентгенолог
Стаж 8 лет / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж 8 лет / Врач второй категории
Подоба Надежда Степановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Подоба Надежда Степановна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Лопарев С. А.
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лопарев С. А.

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
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Солодников Николай Николаевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Солодников Николай Николаевич

Маммолог, Онколог
Стаж не указан
Маммолог, Онколог
Стаж не указан
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