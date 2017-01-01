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Владивостокская поликлиника №3
Государственная
В клинике 60 врачейЗаписаться на приём
Адреса
ул. Луговая, 55
- +7 (423) 241 55 99, регистратура
- +7 (423) 241 85 67, регистратура
- +7 (423) 241 84 94, заведующая
- +7 (423) 241 85 73, секретариат
- +7 (423) 264 80 17, диспетчер, неотложная помощь
Бухгалтерия, кадры
ул. Светланская, 108А
- +7 (423) 220 49 38, статистический отдел
- +7 (423) 220 49 65, экономический отдел
- +7 (423) 220 49 63, бухгалтерия
- +7 (423) 220 49 77, кадры
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Информация
Основные виды деятельности:
- Доврачебная медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях;
- Проведение профилактических медицинских осмотров и мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска;
- Диагностика заболеваний и состояний с применением неинвазивных и инвазивных методов обследования;
- Лечение, в том числе восстановительное, основных и сопутствующих заболеваний и состояний в амбулаторных условиях в поликлинике, в дневном стационаре поликлиники, на дому;
- Клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу временной нетрудоспособности и направление больных на МСЭ;
- Учет, диспансерное наблюдение больных, в том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг;
- Организация дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, в том числе по обеспечению необходимыми лекарственными средствами;
- Установление медицинских показаний и направление в учреждения здравоохранения для получения специализированных видов помощи; установление медицинских показаний и направление для санаторно-курортного лечения, в том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг;
- Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, вакцинопрофилактики в установленном порядке;
- Осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по вопросам формирования здорового образа жизни;
- Врачебная консультация и медицинская профориентация;
- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (приобретение, хранение, отпуск и использование), внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», с соблюдением требований, установленных законом.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 11 лет
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 35 лет
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Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
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