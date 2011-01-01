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  3. Румянцев Сергей Анатольевич
Румянцев Сергей Анатольевич
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Румянцев Сергей Анатольевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Военно-Медицинский Академия (ВМедА), Ленинград, 1982 г
Курсы повышения квалификации
  • ТУ. Факоэмульсификация катаракты, МНТК, Москва
  • ТУ. Лазеркоагуляция при заболеваниях сетчатки, НИИ глазных болезней, Москва
  • ТУ. Лазерное лечение заболеваний сетчатки, НИИ Гельмгольца, Москва
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Главный госпиталь ТОФ, Владивосток, Ивановская, 4, главный офтальмолог ТОФ – по 2011 г.
  • Диагностический центр, Владивосток, Черёмуховая,11, врач офтальмолог– по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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