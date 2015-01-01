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  3. Пахолюк Елена Викторовна
Пахолюк Елена Викторовна
6.3
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Пахолюк Елена Викторовна

Рефлексотерапевт
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Неврология", 2015 г.
  • Общее усовершенствование "Рефлексротерапия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Пушкинская, 55
Консультация взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
1 отзыв

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