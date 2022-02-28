Панасюк (Краева) Валерия Сергеевна
Стаж 7 лет
Ревматолог. Терапевт. Прием взрослого населения в поликлинике и на дому. Диагностика, лечение и профилактика мышечных и суставных болей, заболеваний соединительной ткани, аутоиммунных заболеваний и различных нарушений опорно-двигательного аппарата.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Ревматолог
2000 р
ул. Спортивная, 10
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
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