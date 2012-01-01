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  3. Павлуш Екатерина Николаевна
Павлуш Екатерина Николаевна
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Павлуш Екатерина Николаевна

Терапевт
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 53
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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