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Пехота Наталья Викторовна
6.3
1
Пехота Наталья Викторовна
Кардиолог
,
Терапевт
,
Врач функциональной диагностики
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2006 г. окончания
ТГМУ, 01.08.2013, клин.интернатура, терапия
РНИМУ, 22.12.2017, Кардиология
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2013 г.
ТГМУ, 02.04.2016, "Актуальные вопросы пульмонологии", 72 часа
ТГМУ, 23.05.2017, Актуальные вопросы по инфекционным болезням!, 72
ТГМУ, 27.01.2018, "Рациональное использование лекарственных средств", 72 часа
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Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
Кардиолог
1700 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
1 отзыв
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