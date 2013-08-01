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  3. Пехота Наталья Викторовна
Пехота Наталья Викторовна
6.3
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Пехота Наталья Викторовна

Кардиолог, Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2006 г. окончания
  • ТГМУ, 01.08.2013, клин.интернатура, терапия
  • РНИМУ, 22.12.2017, Кардиология
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2013 г.
  • ТГМУ, 02.04.2016, "Актуальные вопросы пульмонологии", 72 часа
  • ТГМУ, 23.05.2017, Актуальные вопросы по инфекционным болезням!, 72
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
Кардиолог
1700 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
1 отзыв

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