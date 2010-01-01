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Пичугин Алексей Петрович
7.2
4
Пичугин Алексей Петрович
Хирург
,
Зав. хирургическим отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Хирургия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 4
4 отзыва
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