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Пилипушка Анастасия Савельевна
6.3
1
Пилипушка Анастасия Савельевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв
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