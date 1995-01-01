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Полькина Лариса Николаевна
6.3
1
Полькина Лариса Николаевна
Кардиолог
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1993 г. окончания
ВГМУ, Функциональная диагностика, 2005 г. окончания
ВГМУ, Кардиология, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология"
Повышение квалификации "Диагностика и выбор терапии при сочетанной сердечно-сосудистой патологии", г. Санкт- Петербург, 2012 г.
Повышение квалификации "Кардиология", г. Санкт-Петербург, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач кардиолог, «Приморская краевая клиническая больница №1», 1995 г.- 2013 г.
Врач кардиолог, МЦ ДВФУ, 2013 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв
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