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  3. Попова Ирина Валерьевна
Попова Ирина Валерьевна
6.1
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Попова Ирина Валерьевна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокское медучилище, Стоматология, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
2 отзыва

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