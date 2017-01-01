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Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
Государственная
В клинике 36 врачей
Адреса
ул. Уборевича, 14
- +7 (423) 222 95 81, глав. врач
- +7 (423) 222 65 68, лечебное отделение
- +7 (423) 226 47 96, ортопедическое отделение
- +7 (423) 222 86 17, регистратура
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Информация
Отделение терапевтической и ортопедической стоматологии; кабинет хирургической, парадонтологической стоматологии. Рентгенологический кабинет. Круглосуточной кабинет неотложной стоматологической помощи.
Программа бесплатной стоматологической помощи по полису ОМС.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 9 лет / Врач второй категории
Стаж 9 лет / Врач второй категории
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