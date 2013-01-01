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Соляникова Наталья Николаевна
6.0
0
Соляникова Наталья Николаевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Хабаровский Государственный Медицинский институт, Стоматологический факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
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