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Сиворакша Анна Юрьевна
6.3
2
Сиворакша Анна Юрьевна
Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
2 отзыва
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