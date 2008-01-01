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Попова Надежда Игоревна
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Попова Надежда Игоревна

УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2014 г.
  • Специализация "Ультразвуковая диагностика", Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И.Мечникова, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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