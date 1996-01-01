Протопопов Владимир Владимирович

Экстренные операции при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (вскрытие абсцессов, фурункулов и др.); трофические язвы; обработка ран при травматических, термических повреждениях мягких тканей (раны, ожоги, обморожения); малоинвазивные щадящие операции при проктологических заболеваниях: анальная трещина, геморрой, парапроктит, эпителиальная копчиковая киста; удаление доброкачественных новообразований (атерома, липома, гигрома); удаление пораженной ногтевой пластинки при грибковых заболеваниях; оперативное лечение вросшего ногтя: внутрисуставные и околосуставные блокады при деформирующих артрозах, бурситах, пяточной шпоре; консервативное лечение варикозной болезни; первичная и вторичная хирургическая обработка ран с наложением швов.

