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Радьков Иван Валерьевич
7.1
4
Радьков Иван Валерьевич
Нейрохирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Консультация взрослых
Нейрохирург
По запросу
4 отзыва
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