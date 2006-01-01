  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Владивостокская клиническая больница №2
Владивостокская клиническая больница №2
4.8
Рейтинг

Владивостокская клиническая больница №2

Государственная
В клинике 21 врач
Адреса
ул. Русская, 57
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Прием экстренных больных
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Сейчас закрыто
Стол справок
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Евдокимова Зоя Сергеевна
9.1
Рейтинг
Рейтинг
9.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Евдокимова Зоя Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Григорьев Дмитрий Григорьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Григорьев Дмитрий Григорьевич

УЗИ-специалист, Уролог, Хирург, Уролог-андролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Уролог, Хирург, Уролог-андролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Доступен вызов на дом
Щербаков Вячеслав Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербаков Вячеслав Игоревич

Нейрохирург
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Нейрохирург
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Алексеева Галина Николаевна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алексеева Галина Николаевна

Онколог, Уролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Онколог, Уролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Радьков Иван Валерьевич
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Радьков Иван Валерьевич

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Григорян Ованнес Мнацаканович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Григорян Ованнес Мнацаканович

Уролог
Стаж 3 года
Уролог
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Костив Роман Евгеньевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Костив Роман Евгеньевич

Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Истомин Игорь Павлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Истомин Игорь Павлович

Онколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Онколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нестеров Андрей Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Нестеров Андрей Сергеевич

УЗИ-специалист, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 12 лет
УЗИ-специалист, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грехнева Лилия Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Грехнева Лилия Михайловна

Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Слайковский Елисей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слайковский Елисей Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шулепин Иван Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шулепин Иван Владимирович

Зав. травматологическим отделением, Травматолог
Стаж не указан
Зав. травматологическим отделением, Травматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Моисеенко Владимир Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Моисеенко Владимир Иванович

Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сучков Алексей Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сучков Алексей Павлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Репников Евгений Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Репников Евгений Петрович

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 7 лет
УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Збань Юрий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Збань Юрий Владимирович

Онколог, Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Онколог, Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Номоконов Борис Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Номоконов Борис Геннадьевич

Эндоскопист
Стаж 3 года
Эндоскопист
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лазарева Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарева Галина Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шапкин Петр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шапкин Петр Владимирович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Череповский Антон Владиславович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Череповский Антон Владиславович

Зав. травматологическим отделением, Травматолог
Стаж не указан
Зав. травматологическим отделением, Травматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 152 врача
    5.8
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    6.1
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 343 врача
    5.0
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 166 врачей
    3.3
Все клиники